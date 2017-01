Spelers en staf van Essevee verbroederen met Thorgan Hazard in Marbella

Jonas Van De Veire

7/01/17 - 16u18

video Plots was hij daar, Thorgan Hazard. Na een trainingssessie van twee uur wandelde de middenvelder van Borussia Mönchengladbach van het oefenveld. Om dan plots te beseffen dat zijn ex-ploeggenoten van Zulte Waregem op het aanpalende terrein van het Marbella Football Center aan het werk waren.

Meteen verscheen een brede glimlach op het gezicht van de man die twee jaar lang het mooie weer maakte bij Essevee. Een warme knuffel voor kinesist Johan Vanderheeren volgde. Intussen had ook aanvoerder Mbaye Leye - recent nog te gast op het trouwfeest van Thorgan Hazard - de aanwezigheid van zijn maatje opgemerkt. De twee keuvelden even aan de rand van het oefenveld.



Toen de spelersgroep even pauzeerde, volgde een begroeting met de rest van de spelersgroep. Sammy Bossut, Davy De fauw, Jens Naessens... Voor iedereen was het weerzien met Hazard bijzonder hartelijk. Komende dinsdag staat een nieuwe ontmoeting gepland. Dan speelt Zulte Waregem een oefenmatch tegen Mönchengladbach.



Volledig fitte kern



Zulte Waregem werkte zijn eerste trainingssessie in Marbella overigens af met een volledig fitte kern. Nieuwkomer Babacar Gueye - sterk, degelijke voeten en doelgericht - maakte een prima eerste indruk. Om vijf uur staat een tweede oefensessie op het programma. Dan sluit de meest recente aanwinst van de fusieclub, verdediger Yoan Severin, aan bij de groep.