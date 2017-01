Drie bonuspunten voor wereldgoal Perbet

Niels Poissonnier

7/01/17 - 15u14

Perbet met de armen open na zijn knappe goal. © belga.

© belga. © belga. © belga.

Zijn ploegmaats zijn eraan voor de moeite. Hét doelpunt tijdens de Gentse winterstage is nu al een feit. Eén dat op naam komt van Jérémy Perbet, geboren om goals te maken. De Fransman plukte deze voormiddag een lange bal enig mooi uit de lucht, omspeelde op die manier zijn belager Ofir Davidzada en knalde het leer dan heerlijk in de volley over recordaankoop Lovre Kalinic, die iets te ver uit zijn doel stond. Monden vielen open, handen gingen spontaan op elkaar. "Jérémy, daarvoor krijg je van mij drie bonuspunten", riep Hein Vanhaezebrouck - ook hij was onder de indruk van zoveel schoonheid. "Eigenlijk zouden we deze training nu meteen moeten stopzetten, na zo'n schitterende actie", grijnsde de Gentse T1 nog.



De drie bonuspunten zijn welgekomen voor Perbet. Het brengt de spits in de onderlinge competitie met zijn ploegmaats iets dichter bij enkele vrijkaarten om later dit seizoen een paar hersteltrainingen naar keuze over te slaan - intussen een bekende aanpak van Hein. Op stages beloont hij zijn beste spelers met 'ticketjes'. Eerder deze week deed Foket in dat opzicht al een goede zaak door een parcours met technische hindernissen overtuigend te winnen.