"Ik heb misschien iets te fel gereageerd, maar... ik had volkomen gelijk"

7/01/17 - 08u00

'Hein zwijgt wéér!' 't Was zo opvallend dat het heel België in de ban hield. Hein Vanhaezebrouck (52), de eeuwige spraakwaterval die zichzelf dagenlang in stilzwijgen hulde. "Het beste zou zijn dat Hein er niet meer is."

Het is leuk om zien dat je opnieuw jezelf bent, Hein, want in Genk herkenden we je niet meer.

"Ik heb daar bewust een andere rol ingenomen. Mijn groep en staf wisten ervan - ik had hen vooraf op de hoogte gebracht. 'Jongens, deze wedstrijd ga ik mij rustig houden en niet te veel rechtstaan. Peter (Balette, assistent-coach, red.) zal de coaching op zich nemen."



Vanwaar die ingeving?

"Omdat ik uitgesloten werd tegen Anderlecht. Het leek me logisch dat ik toen geen interviews gaf. Nadien heb ik zelf beslist om die lijn door te trekken tot in Genk. Kijk, ik heb mijn reacties tegen Anderlecht herbekeken. Ik vond... (zoekt de juiste woorden) dat ik iets te fel gereageerd heb. Zonder het agressief te noemen. Ik heb mezelf daarom een soort straf opgelegd. Ook al had ik volkomen gelijk, als je naar de reden kijkt waarom ik zo reageerde. Zoals meestal, hé. Als ik weet dat ik ongelijk heb, ga je me niet zien discussiëren. Dan steek ik mijn duim op naar de ref. Of ik toon voor welke ploeg de inworp is. Ik ben daar redelijk zeldzaam in. De meeste trainers claimen elke ingooi."



Maar tegen Anderlecht voelde je je onrecht aangedaan, toen Esiti werd uitgesloten?

(rustig) "Het is nu zo. Nogmaals: mijn reactie was te fel, maar ik had wél het recht om te reageren. Als je spelers op zo'n moment niet tegen de ref ingaan, dan doet de trainer het maar."



