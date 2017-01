Club strikt vierde Nederlander

Tomas Taecke

De transferhonger van Club Brugge is nog niet gestild, want de Bruggelingen hebben nu ook Lex Immers (30) vastgelegd tot medio 2018. De Hagenaar, die als jonge ADO-fan ook voor Club supporterde, levert fors in om bij de landskampioen aan de slag te gaan. Immers liet zijn contract de voorbije dagen ontbinden waardoor blauw-zwart de middenvelder gratis ophaalt bij Cardiff City.

Club Brugge en Nederlanders, het is de jongste jaren een geslaagd huwelijk. Het beproefde recept uit zich in de komst van een vierde Hollander, want na Denswil, Van Rhijn en Vormer landt nu ook ex-Feyenoorder Lex Immers na een ommetje in de Engelse Championship bij Club. Immers liet zijn overeenkomst bij Cardiff, dat in handen is van dezelfde Maleisische eigenaars als KV Kortrijk, in onderling overleg ontbinden. Niet alleen geeft hij een dik contract tot 2019 op in Wales, ook levert hij nog een fors deel van zijn salaris in. Om maar te zeggen hoe graag hij in Brugge aan de slag wilde. Immers reisde gisterenavond naar België, waar hij zijn handtekening plaatste onder de eerder overeengekomen voorwaarden. De middenvelder tekende tot 2018, al wordt zijn contract bij goeie prestaties automatisch met één seizoen verlengd.



Aanvoerder bij Feyenoord

Met de in Brugge razend populaire Ruud Vormer kon Immers het in zijn Feyenoordperiode (juni 2012 - januari 2016) uitstekend vinden, ook al stonden ze maar weinig samen op het veld. Vormer moest het voor de verdediging vaak afleggen voor Jordi Clasie, terwijl Immers drie seizoenen lang vaste basisspeler was in steun van de spitsen. Na vier sterke jaren bij ADO Den Haag liet hij in Rotterdam als aanvallende middenvelder 'Het Legioen' maar liefst 31 keer juichen in 94 competitiewedstrijden. Immers was zelfs een tijdlang aanvoerder in de Kuip nadat hij daarvoor bij ADO tot een echte cultheld was uitgegroeid.



Ook al waren de meningen over hem verdeeld, toch was het een verrassing toen hij na de komst van Kuyt, Vejinovic en Elia vorig seizoen plots volledig uit beeld verdween. Immers verhuisde na zes maanden pendelen tussen de bank en de tribune naar Cardiff, waar hij sinds begin 2016 naar goede gewoonte om de drie wedstrijden zijn doelpuntje meepikte. De jongste tijd kwam hij evenwel niet meer in de plannen van coach Neil Warnock voor, waardoor hij steeds meer om zich heen begon te kijken en dus de lijn naar Brugge weer opnam.