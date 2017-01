Kortrijk kondigt komst van oude bekende Chevalier officieel aan

Door: redactie

6/01/17 - 11u53 Bron: Belga

Teddy Chevalier. © belga.

KV Kortrijk haalt oude bekende Teddy Chevalier terug naar het Guldensporenstadion. De 29-jarige Franse spits komt over van de Franse tweedeklasser Racing Lens en ondertekende bij Kortrijk een overeenkomst voor 2,5 seizoenen, zo maakte KVK vandaag bekend.

"De publiekslieveling van het Guldensporenstadion is weer thuis", klinkt het in de mededeling van de Kerels. "Met het terughalen van een speler met zijn ervaring en gedrevenheid toont de club duidelijk ambitie. Chevalier sluit meteen aan bij de groep en trekt dus ook mee op stage richting het Nederlandse Mierlo."



Chevalier verdedigde tussen 2013 en 2015 al twee seizoenen de kleuren van KV Kortrijk en was er toen in 65 officiële wedstrijden goed voor 19 doelpunten. In de zomer van 2015 verkaste de aanvaller naar het Turkse Rizespor, dat hem op zijn beurt vorig zomer naar Lens liet vertrekken. KVK is de derde Belgische werkgever voor Chevalier, eerder lag hij ook al onder contract bij Boussu Dour en Zulte Waregem.