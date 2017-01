Toptransfer van AA Gent spreekt voor het eerst: "Als ik het stadion zie, weet ik dat dit een grote club is"

Door: Glenn Bogaert

5/01/17 - 20u24

video Een prijskaartje van 3 miljoen euro en dat voor een doelman. Bij AA Gent hebben ze een stevige inspanning geleverd om die felbegeerde nieuwe nummer één binnen te halen. Lovre Kalinic is de naam, een Kroaat van net iets meer dan 2 meter, een international en erop gebrand om het te maken in onze competitie. De Buffalo's lieten hem vandaag alvast voor het eerst aan het woord en dat samen met die andere aanwinst Samuel Kalu uit Nigeria.

De recordtransfer van Hajduk Split trekt zich al aardig uit de slag in het Engels: "Ik denk dat deze transfer heel belangrijk is voor mijn carrière. Het is een goede oplossing en ik moet het nu gaan bewijzen voor de mensen die mij naar Gent brachten." Kalinic stond ook op het verlanglijstje van Franse en Engelse clubs, maar koos dus toch voor de landskampioen van 2015 uit de Jupiler Pro League. "Ik was op de hoogte van die interesse, maar ik heb de juiste keuze gemaakt. Deze stap is ook belangrijk met het oog op de nationale ploeg want het Kroatische voetbal staat momenteel een beetje lager aangeschreven dan het Belgische. Dit was dan ook het uitgelezen moment om deze stap te zetten in mijn carrière."



Goed op de hoogte

Een stevige en grote kerel van 2 meter en 1 centimer, maar beschikt de Kroaat ook over goeie reflexen? "Dat zal je wel zien, ik zal het hier bewijzen. Ik heb geen problemen met reflexen. Als je speelt, moet je gewoon altijd 100% het beste van jezelf geven. Doe je dat als speler dan is er geen enkel probleem." Over AA Gent is hij trouwens al goed ingelicht. "Ik weet heel veel zaken, bijvoorbeeld dat deze club twee jaar geleden het kampioenschap heeft gewonnen. Er is hier een grote traditie en we beschikken over heel veel goede spelers. Ik denk dat dit echt een grote club is."



"We zijn één familie!"

En ook de Ghelamco Arena valt zeer in de smaak bij de rijzige Kalinic: "Het is een zeer mooi nieuw stadion! Als ik hier kom en dat allemaal zie, weet ik dat dit een grote club is." En hij heeft ook nog een boodschap voor de fans: "Ik wil jullie en de trainers bewijzen dat ik het niveau aankan. Ik kan deze uitdaging aan. Ik ben niet bang. Toen ik hier aankwam, zag ik de positieve 'vibes' bij de fans en de staf. Ik denk dat het een mooi verhaal wordt. We zijn één familie!"