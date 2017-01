William Dutoit geeft zijn eerste interview als KVO-speler én heeft meteen dringende oproep voor fans

Door: Glenn Bogaert

video Met Didier Ovono op de Africa Cup en Silvio Proto in de lappenmand was een nieuwe doelman geen overbodige luxe voor KV Oostende. Het 'weireldploegsje' van Marc Coucke haalde dan maar William Dutoit aan boord. De Franse goalie van STVV moet aan het zeetje de concurrentie nog wat aanscherpen en gaf vandaag zijn allereerste interview als speler van de ambitieuze West-Vlaamse club. En hij had ook een verzoekje voor de fans van KVO.

"Veel verschil is er op zich niet met STVV, hé. Het blijft draaien om voetbal. Alleen voel je hier aan alles en iedereen dat er gezonde ambitie is. Dus als je als speler snel vooruitgang wil maken, dan kom je best naar Oostende", klinkt het bij Dutoit. Die is er trouwens van overtuigd dat hij bij de kustploeg meteen een gooi kan doen naar de prijzen: "Dit is de meest ambitieuze club van België met de mooiste toekomst. Zeker met een voorzitter als Marc Coucke. De uitdaging heeft mij enorm aangetrokken. Onze 'challenge' ligt collectief, met name groeien met deze ploeg en zoveel mogelijk matchen winnen. En waarom zouden we niks kunnen winnen? Dat zou magnifiek zijn!"



Debuut tegen Genk

En dat Dutoit een hevig en ambitieus baasje is, bleek meteen ook uit een oproep die hij lanceerde. Zijn target: de fans van zijn nieuwe werkgever KV Oostende: "Wellicht wordt de halve finale tegen RC Genk mijn debuut voor KV Oostende in de eigen Versluys Arena. We zullen jullie daarbij ontzettend hard nodig hebben. Koop snel jullie tickets. We rekenen op onze supporters om ons massaal te komen steunen!"