Genk haalt keeperstrainer Guy Martens terug

Door: redactie

5/01/17 - 15u57 Bron: Belga

Guy Martens (rechts) met een jonge Thibaut Courtois. © photo news.

Racing Genk heeft oude bekende Guy Martens (58) aangesteld als keeperstrainer. Eerder was het clubmonument van 1991 tot 2015 aan de slag bij de Limburgers. Martens wordt aangesteld tot het einde van het seizoen en volgt Erwin Lemmens op. Dat heeft Racing Genk vandaag bekendgemaakt.

"Martens was erbij als keeperstrainer toen KRC Genk haar grootste sportieve successen behaalde. Onder zijn vleugels groeiden Genkse talenten zoals Thibaut Courtois en Koen Casteels tot internationale topkeepers", zo klinkt het op de clubwebsite. "Guy reist morgen mee met de ploeg naar Spanje. KRC Genk wenst hem veel succes."



Van medio 2015 tot maart 2016 werkte Martens in Singapore. Nadien was hij keeperstrainer bij het Russische Samara van Frank Vercauteren, tot die eind 2016 ontslagen werd.



Gisteren beëindigde Racing Genk de samenwerking met keeperstrainer Erwin Lemmens en assistent-trainer Rudi Cossey, die tot de staf van de ontslagen Peter Maes behoorden. Cossey werd vervangen door Jos Daerden, de T2 van de nieuwe coach Albert Stuivenberg.