Maak kennis met nieuwe Anderlechtspits Isaac Thelin

Isaac Kiese Thelin. © kos.

video Isaac Kiese Thelin. Zo luidt de naam van de nieuwe spits van Anderlecht. Paars-wit huurt de 24-jarige Zweed tot het einde van het seizoen van Bordeaux. Dat meldt Anderlecht op zijn website. Op basis van zijn adelbrieven lijkt de aanvaller echt wel een aanwinst, hoewel hij bij Bordeaux wel op een zijspoor was beland en nauwelijks speelde.

Thelin begon zijn carrière in 2009 bij jeugdclub Karlslunds IF en trok daarna naar IFK Norrköping. Na drie jaar kwam Zweeds landskampioen Malmö FF op de proppen, waar hij onder meer in actie kwam in de Champions League. Thelin was overigens één van de sterkhouders bij de Zweedse U21 die in 2015 verrassend het EK wonnen. Thelin speelde ook zeven interlands voor het eerst Zweedse elftal, onder meer aan de zijde van Zlatan Ibrahimovic.



Bordeaux kocht Thelin daarop in januari 2015 weg voor een bedrag tussen de 3,5 en 4 miljoen euro, maar in Frankrijk kon hij nooit echt doorbreken. In 19 matchen voor Bordeaux kon Thelin slechts één keer scoren. Anderlecht, dat op zoek was naar een doublure voor Lukasz Teodorczyk, huurt de spits nu voor zes maanden.



De aanvaller (1,89m) heeft tien caps achter zijn naam (een goal).



In onderstaande video kan je Thelin in actie zien.