Club verhuurt Bruzzese, Mechele en Bolingoli aan STVV

Door: redactie

5/01/17 - 10u21

Boli Bolingoli. © belga.

Club Brugge leent doelman Sébastien Bruzzese, centrale verdediger Brandon Mechele en linkerflankspeler Boli Bolingoli tot het einde van het seizoen uit aan STVV. Beide clubs hebben omtrent de transfers een princiepsakkoord bereikt, meldt de landskampioen vandaag op zijn website.

Het trio wordt verhuurd tot het einde van het seizoen, zonder aankoopoptie.



Voor aanvaller Nikola Storm lopen er gesprekken met het Nederlandse Willem II en OH Leuven voor een uitleenbeurt, bevestigt blauwzwart verder.



Nog vandaag maakte Club de komst van de Zweedse aanvaller Carlos Strandberg bekend. Hij komt over van CSKA Moskou en tekende tot 2021. Hij is na de Amerikaanse doelman Ervin Horvath de tweede aanwinst deze winter.



Beide spelers stappen samen met de rest van de selectie vandaag op het vliegtuig richting Spanje voor de jaarlijkse winterstage van Club. Ook youngsters Van Landschoot, Touba, Lemoine, Vlietinck, Osei-Berkoe en Niels Verburgh reizen mee af naar Sotogrande.