Tchité aast op terugkeer: "Ik kan nog 5 jaar meedraaien bij een topclub. Zelfs bij Anderlecht"

Mémé Tchité. © photo news.

Hij brak potten bij Standard en Anderlecht, maar de laatste jaren is het met de carrière van Mémé Tchité steil bergaf gegaan. De 32-jarige spits speelt momenteel bij WS Brussels in de eerste amateurklasse, de voormalige derde klasse. In een interview met Sportmagazine blijkt Tchité toch nog ambitie te hebben. "Timmy Simons staat op zijn veertigste bijna wekelijks op het veld. Waarom zou mij dat niet lukken?"

Met grote trom werd Tchité in 2012 binnengehaald bij Club Brugge. De man met vier nationaliteiten moest doen wat hij bij zijn vorige clubs zo goed kon: scoren. Maar zijn verhaal bij blauw-zwart draaide al snel uit op een nachtmerrie. Tchité trok na zijn mislukt avontuur in Brugge naar het Roemeense Petrolul, maar ook daar liep het al snel fout. "Rednic nam enkele weken na mijn komst al ontslag. En ik kon hem geen ongelijk geven. De voorzitter zat in de cel, de fans boycotten de wedstrijden en er waren geregeld betalingsproblemen. Na drie maanden ben ik er vertrokken. Goed wetende dat ze nog een deel van mijn salaris moesten uitbetalen."



STVV is de volgende bestemming van Tchité. Na de winterstop is het verhaal over voor de aanvaller. "Manager Philippe Bormans vroeg me of ik een handje wilde toesteken bij satellietclub Ujpest in Hongarije. Toen ik hoorde dat ik er voor een aalmoes zou gaan voetballen, heb ik vriendelijk bedankt. Het antwoord van Bromans was veelzeggend: 'Als je niet gaat, speel je niet meer'. Daarna heb ik effectief weinig gespeeld. Ik heb nooit rechtstreeks contact gehad met Roland Duchâtelet, maar je moet niet gestudeerd heben om te weten wie er achter dat manoeuvre zat..."



En zo speelt Tchité in de eerste amateurklasse bij WS Brussels. "Komt er iets moois in januari, dan is het logisch dat ik vertrek. Ik heb het niveau om nog vijf jaar mee te draaien bij een topclub. Ja, zelfs bij Anderlecht. Timmy Simons staat op zijn veertigste bijna wekelijks op het veld. Waarom zou mij dat niet lukken?", besluit Tchité in Sportmagazine.