Ex-speler Club Brugge doet ontboezeming: "Ik had een afspraak met Herman Van Holsbeeck. Alles was klaar"

Afgelopen weekend kon u nog lezen dat zijn naam circuleert bij Antwerp, hij zou er immers T2 van trainer Wim De Decker kunnen worden. We hebben het over Karel Geraerts. De 34-jarige middenvelder zit sinds afgelopen zomer zonder club en ziet zo een einde komen aan zijn sportieve carrière. Charleroi was zijn laatste club als speler en dus is het tijd voor een terugblik.

En terugkijken op wat geweest is, deed de blonde box-to-box in de Franstalige krant 'L'Avenir'. En hij pakte uit met een ontboezeming die heel wat supporters van zijn ex-club Club Brugge zal doen schrikken: "Ik had een afspraak met Herman Van Holsbeeck. Alles was klaar. Er wachtte een contract bij Anderlecht op mij, maar mijn hart vertelde mij om het uiteindelijk niet te doen." En ook een lucratieve transfer naar Duitsland sloeg hij af: "Ik kon bij Arminia Bielefeld het grootste contract uit de clubgeschiedenis tekenen, maar op het allerlaatste moment heb ik beslist om van die piste af te stappen."



Twee zekerheden in PO1

Limburger Geraerts speelde in ons land ook nog bij Standard, Lokeren, OH Leuven en Charleroi, maar Club Brugge is de ploeg van zijn hart. Hij vertoefde alles bij elkaar immers 10 jaar in Jan Breydel. En hij ziet in het huidige blauw-zwart de grote favoriet voor de titel: "Club beschikt over de beste kern van het land en kan bovendien rekenen op een buitengewone trainer. Michel Preud'homme duldt geen moment van verslapping en kan zijn mentaliteit overzetten op zijn spelers. Anderlecht heeft ook veel kwaliteiten, maar de sereniteit en cohesie is in Brussel minder groot. Dat bewijst het gedoe met Okak, Deschacht, Harbaoui en Hanni. Er rust een enorme druk op de schouders van de coach, die soms rare keuzes maakt. In ieder geval zijn Club en Anderlecht voor mij de enige teams die zeker zijn van hun plaats in PO1."