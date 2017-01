TT: ziet Anderlecht flankaanvaller alweer vertrekken? Jonge Belg van Inter op weg naar Cagliari

Door: redactie

4/01/17

transfertalk

Kan Engelse spits Lokeren overtuigen? De uitleenbeurten van Melnjak en Abdurahimi zijn beëindigd. Beide spelers komen echter niet meer terug in de A-kern en mogen de club verlaten. Gary Martin (26, Eng, spits, Vikingur) gaat zoals aangekondigd mee op winterstage. Toont hij zich op oefenkamp, ligt er een contract voor hem klaar

"Capel praat met Deportivo" Deportivo denkt eraan om Diego Capel deze maand aan te trekken. Dat meldt het Spaanse radioprogramma 'Tiempo de Juego'. Deportivo is op zoek naar een flankaanvaller om het vertrek van Ryan Babel op te vangen. Enigszins bizar dat een Spaanse middenmoter dan bij Capel terechtkomt: de linkerflankspeler heeft dit seizoen zelden of nooit indruk kunnen maken en zit doorgaans op de bank bij Anderlecht. © photo news.