Herbeleef transferdag met onder meer nieuwste aanwinst Club

4/01/17 - 19u55

transfertalk Met het nieuwe jaar is ook een nieuwe transferperiode aangebroken in binnen- en buitenland. Clubs gaan op zoek naar hun witte raaf om versterkt aan de tweede ronde te beginnen. Elke dag krijgt u een flinke dosis 'TransferTalk', de rubriek waarin we al het nieuws volgen, van geruchten tot concrete deals. En alles daar tussenin.

Club strikt met Strandberg tweede wintertransfer Club Brugge heeft met de 20-jarige Carlos Strandberg een tweede wintertransfer beet. Volgens onze informatie tekende de Zweed vandaag een contract tot 2021 bij blauw-zwart. Na de komst van Ethan Horvath is Strandberg al de tweede aanwinst die straks in het Jan Breydelstadion neerstrijkt. De beresterke belofteninternational brak in 2013 door in eigen land bij Häcken. In 2014 versierde hij een transfer naar het Russische CSKA Moskou, dat hem achtereenvolgens aan Oeral en AIK uitleende. Strandberg kon ook de afgelopen zes maanden niet echt bevestigen bij Moskou, waar hij op voorspraak van trainer Goncharenko mocht vertrekken. Morgen leest u alles over de transfer en de nieuwste aanwinst van Club in onze krant. Lees ook HERBELEEF de transferdag waarop de overgangen van Witsel en Ndidi helemaal werden afgerond

HERBELEEF bewogen transferdag met nóg Rode Duivel die naar China kan



Is Aubameyang de volgende topspits die naar China trekt? © epa. Volgens de geruchtenmolen zou de Chinese topclub Shanghai SIPG vergevorderde interesse hebben in Pierre-Emerick Aubameyang. De club van de Brazilianen Hulk en Oscar zou zelfs alle transferrecords willen breken om de spits van Borussia Dortmund naar China te halen. Volgens de Italiaanse voetbaljournalist Tancredi Palmeri heeft de club maar liefst 150 miljoen euro veil voor de aanvaller uit Gabon. Aubemeyang zou er bovendien een jaarsalaris van 41 miljoen euro kunnen opstrijken. Daarmee zou hij vier miljoen 'beter' doen dan Carlos Tevez, momenteel de bestbetaalde voetballer ter wereld. © ap.

Hazard verwelkomt nieuwe ploegmaat bij Borussia Mönchengladbach Borussia Mönchengladbach, het team van Rode Duivel Thorgan Hazard, heeft de transfer van de Franse verdediger Timothée Kolodziejczak bekendgemaakt. De 25-jarige Kolodziejczak komt over van Sevilla en tekende tot medio 2021 in het Borussia Park.



Sportief directeur van Mönchengladbach, Max Eberl, is in de wolken met de transfer. "Kolodziejczak is een heel ambitieuze speler, heeft al vrij veel ervaring opgebouwd en is toch nog jong."



Kolodziejczak, een jeugdproduct van Olympique Lyon, brak door bij OGC Nice, waar Sevilla hem in 2014 kwam halen. In Andalusië was de verdediger onder succescoach Unai Emery vaak basisspeler en won hij twee keer de Europa League (2015 en 2016). Dit seizoen, onder nieuwe coach Jorge Sampaoli, was Kolodziejczak zijn basisplaats echter kwijtgespeeld.



Borussia Mönchengladbach staat na zestien speeldagen op een tegenvallende veertiende stek (met 16 punten) in de Bundesliga. Bienvenue, @TimotheeKolo! Willkommen bei Borussia! #fohlenelf pic.twitter.com/0cE6Vvlldt — Borussia (@borussia) January 4, 2017

AA Gent haalt IJslandse middenvelder Dagur Dan Thórhallsson AA Gent blijft zich roeren op de transfermarkt. Nadat de Buffalo's eerder vandaag de overgang van de Nigeriaan Samuel Kalu bevestigden, hebben de Oost-Vlamingen nu ook bekendgemaakt dat ze de IJslander Dagur Dan Thórhallsson hebben aangetrokken.



Thórhallsson is een 16-jarige centrale middenvelder die al voor de IJslandse tweedeklasser Haukar Hafnarfjördur speelde. Hij droeg ook al 17 keer het truitje de IJslandse U17 en zal voorlopig in het reserventeam van de Buffalo's spelen. Welcome to the family @dagur_dan! Dagur is 16 year old central midfielder from Iceland who played for Haukar Hafnarfjördur in second division. He has played 17 games for the Iceland U17 so far. Dagur will play in our reserve team. #kaagent #youth #future #COBW⚪️

AS Roma slijt twee spelers aan Torino AS Roma en Torino hebben vandaag de overgangen van Juan Manuel Iturbe (op huurbasis) en Iago Falque (definitief) bekendgemaakt. Beide spelers trekken van de Italiaanse hoofdstad naar Turijn.



Iturbe wordt verhuurd tot het einde van het seizoen, maar Torino bedong ook een aankoopoptie. De 23-jarige Paraguayaan werd door Romacoach Spalletti vooral in de Europa League uitgespeeld. In de Serie A kwam hij in vijf invalbeurten maar tot 39 minuten speeltijd.



Falque, een 26-jarige Spanjaard, speelde al sinds het begin van het seizoen op huurbasis bij Torino en wordt nu definitief overgenomen. Juan Manuel Iturbe. © photo news.

Middlesbrough versterkt rangen met aanvaller Gestede Middlesbrough neemt aanvaller Rudy Gestede over van Aston Villa. De nummer 16 uit de Premier League, waar Julien de Sart amper aan de bak komt, betaalt voor zijn diensten 6 miljoen pond (7 miljoen euro) aan het team uit de Championship.



Gestede is een 28-jarige international uit Benin. Hij zette zijn krabbel onder een verbintenis voor 3,5 seizoenen.



De spits deed al ervaring op in de Premier League met Villa en Cardiff City. Rudy Gestede (midden). © getty.

AA Gent bevestigt komst Kalu De komst van Samuel Kalu is nu ook officieel. De Nigeriaan komt over van het Slowaakse Trencin en ondertekende bij AA Gent een contract van 3,5 jaar. Dat lieten de Buffalo's weten op hun website.



Net als Simon kreeg ook Kalu zijn opleiding bij de GBS Academy (Golden Boot Soccer Academy) in Nigeria. "Kalu is een rechtsvoetige vleugelspits die beschikt over een groot technisch vermogen", zo klinkt het op de website van AA Gent. "Hij is zeer snel en heeft een snedige actie in huis." KAA Gent haalt aanvallend talent Samuel Kalu binnen: https://t.co/G5wX7ziaeY #COBW #JPL #transfer pic.twitter.com/ZOYlU0OFI4 — KAA Gent (@KAAGent) Wed Jan 04 00:00:00 MET 2017

Dit is de nieuwe concurrent van Mbaye Leye Babacar Gueye, dat wordt zonder grote omwentelingen of ongelukken de nieuwe spits van Zulte Waregem. De 22-jarige Senegalees komt op huurbasis over van het Duitse Hannover 96. Bij Essevee moet hij de concurrentie aangaan met aanvoerder en boegbeeld Mbaye Leye. Dat betekent meteen ook dat het aan de Gaverbeek einde verhaal is voor twee andere gebuisde aanvallers. HIER leest u er alles over! © photo news.

Maak kennis met nieuwe aanwinst AA Gent Gisteren kon u in onze transfertalk al lezen dat de ploeg van Hein Vanhaezebrouck een jonge Nigeriaan heeft ingelijfd. Samuel Kalu is de naam, een flankaanvaller van 18 jaar. In de Ghelamco Arena hopen ze alvast dat de explosieve dribbelkont van AS Trencín in Slowakije een verbeterde versie is van Moses Simon. Wij stellen Kalu HIER graag aan u voor. Nigeriaanse flankaanvaller Samuel Kalu (18) komt over van Trencin. Deal zo goed als rond. #wintermercato pic.twitter.com/panqYc0MZZ — Buffalo AA Gent (@buffalocobw) Tue Jan 03 00:00:00 MET 2017

"Horvat kan nieuwe Ryan worden" Ludovic Butelle. Met de komst van Ethan Horvath (21) heeft Club Brugge op zijn zachtst gezegd een interessante doelman vastgelegd. Als het van hun ex-speler en raadgever Rune Lange afhangt, kan de 21-jarige Amerikaanse international de nieuwe Mathew Ryan worden: "Als Club hem vertrouwen geeft, kan Ethan enorme stappen zetten." Lees er HIER meer over! We konden Ethan exclusief strikken voor een eerste reactie op zijn transfer! #WelcomeEthan! pic.twitter.com/4JZTu1HGgv — Club Brugge KV (@ClubBrugge) Tue Jan 03 00:00:00 MET 2017

Kan Engelse spits Lokeren overtuigen? De uitleenbeurten van Melnjak en Abdurahimi zijn beëindigd. Beide spelers komen echter niet meer terug in de A-kern en mogen de club verlaten. Gary Martin (26, Eng, spits, Vikingur) gaat zoals aangekondigd mee op winterstage. Toont hij zich op oefenkamp, ligt er een contract voor hem klaar

"Capel praat met Deportivo" Deportivo denkt eraan om Diego Capel deze maand aan te trekken. Dat meldt het Spaanse radioprogramma 'Tiempo de Juego'. Deportivo is op zoek naar een flankaanvaller om het vertrek van Ryan Babel op te vangen. Enigszins bizar dat een Spaanse middenmoter dan bij Capel terechtkomt: de linkerflankspeler heeft dit seizoen zelden of nooit indruk kunnen maken en zit doorgaans op de bank bij Anderlecht. © photo news. © belga.