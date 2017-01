De verwachtingen zijn groot bij Club: "Horvath kan nieuwe Ryan worden"

Tomas Taecke

4/01/17 - 05u55

Horvath, hier op een archiefbeeld in actie tegen Celtic Glasgow. © kos.

'En alerte', Ludovic Butelle. Met de komst van Ethan Horvath (21) heeft Club Brugge op zijn zachtst gezegd een interessante doelman vastgelegd. Als het van hun ex-speler en raadgever Rune Lange afhangt, kan de 21-jarige Amerikaanse international de nieuwe Mathew Ryan worden: "Als Club hem vertrouwen geeft, kan Ethan enorme stappen zetten."

Horvath is pas 21, maar toch lijkt hij na twee seizoenen in Europa al klaar voor het grote werk. Vraag dat maar aan Rune Lange (39), ex-speler van Club Brugge en kenner van het Noorse voetbal, die snel de vergelijking met Mathew Ryan maakt: "Ryan was ook 21 toen hij van de andere kant van de wereld naar Club kwam (in 2013, red.)", aldus de informant van blauw-zwart inzake het dossier Horvath.



"Ethan heeft bovendien het voordeel dat hij al kon wennen aan Europa, al heeft dat bij Ryan niet zo heel lang geduurd. Qua profiel zijn beiden vergelijkbaar: explosief, hard werkend en enorm professioneel. Horvath is heel serieus met zijn vak bezig, wil absoluut een topkeeper worden en heeft daar ook het potentieel voor. Als Club hem vertrouwen geeft, kan hij enorm grote stappen zetten en de nieuwe Mathew Ryan worden.



