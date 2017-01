France Football zet Youri Tielemans in top vijf 's werelds grootste talenten

Door: redactie

3/01/17 - 15u33 Bron: Belga

Het toonaangevende Franse voetbaltijdschrift France Football, dat ook de verkiezing van de Ballon d'Or organiseert, heeft Anderlecht-speler Youri Tielemans als vijfde geplaatst in een lijstje van de tien grootste voetbaltalenten die in 2017 hun twintigste verjaardag mogen vieren. De Franse aanvaller van Borussia Dortmund, Ousmane Dembélé, prijkt op de eerste plaats.

Tielemans wordt in de rangschikking verder nog voorafgegaan door de Braziliaan Gabriel Jesus, die vanaf dit jaar in de kleuren van Manchester City speelt, de Engelsman Marcus Rashford (Manchester United) en de Portugese Europees kampioen Renato Sanches (Bayern München).



"Aangekondigd als het nieuwe Belgische fenomeen sinds zijn Champions Leaguedebuut op een leeftijd van 16 jaar en 148 dagen, heeft Tielemans de tijd genomen om om te gaan met de druk die gelegd werd op zijn ontwikkeling", beschrijft France Football de Anderlecht-middenvelder.



"De laatste maanden vliegt hij echter door het Belgische kampioenschap in afwachting van zijn transfer naar een team met meer prestige. Zijn tactische vooruitgang, gekoppeld aan zijn techniek en fysiek maken van hem een ultramoderne middenvelder."