Officieel: Noorse belofte Sander Berge moet vervanger van Ndidi worden bij Genk

2/01/17 - 17u54 Bron: Belga

© Nordisk Football.

Racing Genk heeft zich versterkt met de Noorse belofteninternational Sander Berge. De achttienjarige middenvelder komt over van Valerenga en moet in de Luminus Arena de opvolger van de naar Leicester City vertrokken Wilfred Ndidi worden. Berge ondertekende in Limburg een contract voor 4,5 seizoenen, zo maakte Racing Genk vandaag bekend.

Officieel!

Sander Berge tekent voor 4,5 seizoenen in Genk.

Welkom Sander!#krcgenk — Krc Genk Nieuws (@Krc_Genk_Nieuws) Mon Jan 02 00:00:00 MET 2017

Berge legde vorige week medische tests af in Genk. Hij vertrekt op 6 januari met de ploeg op winterstage naar Spanje, waar de eerste wintertransfer van de Genkenaars met een persconferentie officieel voorgesteld zal worden. Berge zal spelen met het nummer 25.



"Sander Berge onderscheidt zich met zijn spelinzicht en nauwkeurige passing. Met zijn 1m93 is Sander sterk in de lucht, maar hij is ook technisch vaardig met linker -en rechtervoet", klinkt het in de mededeling van de Genkenaars. "Bij Valerenga Oslo was Berge goed voor 43 wedstrijden, waarin hij één keer scoorde en slechts twee gele kaarten pakte. Bij de nationale selecties van Noorwegen doorliep hij alle jeugdploegen, en maakt hij momenteel deel uit van de beloftenselectie. In november 2016 werd Sander uitgeroepen tot Belofte van het Jaar in de Noorse eerste klasse. Hij verzamelde 68 procent van de stemmen bij collega-voetballers, supporters en een vakjury. Ook het Engelse Everton probeerde Berge aan te trekken."



Met Kjetil Rekdal had Berge bij Valerenga een coach die de Belgische competitie erg goed kent. De verdedigende middenvelder lag tussen 1990 en 1996 immers bij Lierse onder contract. "Het is verstandig om voor België te kiezen", aldus Rekdal op de website van de Noorse club. "Ik denk dat de competitie hem wel zal bevallen en hij zal zich bij Genk ongetwijfeld snel in de basis knokken."