Sterkhouder van Standard staat hoog op verlanglijst Vanhaezebrouck

NIELS POISSONNIER EN STIJN JORIS

2/01/17 - 06u00

© photo news.

Adrien Trebel. Ziedaar het nieuwe transferdoelwit van AA Gent. De 25-jarige middenvelder moet, met een halfjaar vertraging, de leemte invullen die Sven Kums achterliet. Vraag is of Standard zijn gewezen aanvoerder nu wél naar een concurrent laat gaan.

Het is AA Gent menens deze wintermercato. Een week na de komst van recordaankoop Lovre Kalinic, de 26-jarige doelman die maar liefst 3 miljoen euro kostte, hebben de Buffalo's hun zinnen gezet op Adrien Trebel - een nieuw miljoenendossier. De middenvelder van Standard staat nadrukkelijk op het verlanglijstje van Hein Vanhaezebrouck. De interesse in Trebel is niet nieuw. Eind augustus was de Fransman al eens in beeld bij AA Gent, toen duidelijk werd dat Sven Kums de club zou verlaten voor Udinese (via Watford). Maar omdat de vraagprijs van zo'n 4 miljoen euro te hoog lag én omdat Standard-voorzitter Bruno Venanzi meermaals had aangegeven dat Trebel niet naar een andere Belgische topclub mocht vertrekken, besloot Gent voor de onbekende Nigeriaan Ibrahim Rabiu te gaan. Een keuze van Vanhaezebrouck, die samen met voorzitter Ivan De Witte en sportief manager Patrick Turcq een privéjet nam om de middenvelder aan het werk te zien.



Vijf maanden later is er van Rabiu nog amper sprake - u vindt hem meestal terug in de tribune. Ook Hannes Van Der Bruggen en Rob Schoofs hebben het om uiteenlopende redenen moeilijk om de leemte van Kums in te vullen. En dus speurt Gent opnieuw naar de opvolger van de Gouden Schoen. Beantwoordt (nog steeds) aan het eisenpakket van Vanhaezebrouck: Adrien Trebel. Hij moet straks de draaischijf worden bij AA Gent. Want: altijd aanspeelbaar, creatief, een gevaarlijk afstandsschot in de benen en bovenal een winnaar - Trebel haat verliezen. Zo iemand heb je nodig als je de titel ambieert, maar momenteel op een teleurstellende zevende plek staat.