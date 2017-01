Stem op Gouden Goal van de Maand

Door: redactie

2/01/17 - 16u22

video Het Gala van de Gouden Schoen nadert met rasse schreden en dus is ook de spanning te snijden voor de Gouden Goal van het Jaar. Voor de allerlaatste Gouden Goal van de Maand in 2016 zijn deze vijf doelpuntenmakers genomineerd (in chronologische volgorde): Izquierdo (Club Brugge), Coulibaly (AA Gent), Van Rhijn (Club Brugge), Chipciu en Teodorczyk (Anderlecht). Herbekijk dankzij onze samenwerking met VTM Stadion de vijf genomineerde goals in bovenstaande video en stem dan voor donderdag 5 januari 12u op onderstaande poll.

De vijf genomineerde goals:

Speeldag 17: Izquierdo, de 1-0 in Club Brugge-KV Oostende

José Izquierdo is stilaan weer de oude. Bewijs daarvan was ongetwijfeld de openingsgoal van Izquierdo in de topper tegen KV Oostende. In zijn typische stijl kapte de Colombiaan naar binnen en haalde razendsnel uit voor de 1-0.



Speeldag 18: Coulibaly, de 1-1 in AA Gent - Oostende

Amper drie dagen na zijn geweldige verlossende treffer in de Europa League op Konyaspor sloeg Coulibaly weer toe in de absolute slotfase. Met een acroabtische volley nam hij een voorzet van Foket in één tijd over en trof staalhard raak.



Speeldag 19: Van Rhijn, de 1-0 in Club Brugge-Kortrijk

De Nederlander heeft een patent op gevaarlijke vrije trap en deze van Van Rhijn landde perfect in de bovenhoek.



Speeldag 20: Chipciu, de 1-3 in AA Gent-Anderlecht

Anderlecht won de bewogen topper op AA Gent met 2-3. De Roemeen Chipciu zorgde voor de beslissende kloof. Hij joeg de bal heel knap in de verste bovenhoek. Een pareltje van een doelpunt.



Speeldag 21: Teodorczyk, de 0-1 in Charleroi-Anderlecht

De laatste Gouden Goal van 2016 werd gescoord door de huidige topschutter in de Jupiler Pro League. Lukasz Teodorczyk bracht Anderlecht op voorsprong bij de lastige verplaatsing in Charleroi. Na een prima assist van Hanni ontweek Teodorczyk nog enkele verdedigers en vloerde vakkundig de thuisdoelman.