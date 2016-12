Niels Poissonnier

30/12/16 - 09u07

Hein Vanhaezebrouck. © belga.

AA Gent-coach Hein Vanhaezebrouck stond afgelopen zomer in de belangstelling van heel wat clubs. Eén van hen was het Wolfsburg. De interesse van de Duitsers was concreet, maar uiteindelijk besloot Vanhaezebrouck om toch bij de Buffalo's te blijven. Wolfsburg was in februari de tegenstander van AA Gent in de 1/8ste finales van de Champions League.