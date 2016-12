Vader Bailey wil zonen Leon én Kyle in A-kern: "Genk moet belofte nakomen"

Stijn Joris

30/12/16 - 06u19

Leon Bailey (links) met halfbroer Kyle Butler. © photo_news.

Doet Leon Bailey het seizoen uit bij Racing Genk? Heel wat topclubs volgen de Jamaicaan op de voet. Maandag gaat de transfermarkt opnieuw open. KRC hoopt de aanvaller nog te kunnen houden. Zijn vader Craig Butler heeft daar oren naar, op voorwaarde dat Genk de afspraken nakomt. "Leons broer Kyle verdient het om de overstap naar de A-kern te maken."

Na de transfer van Ndidi en de trainerswissel blijven de supporters van Genk met één onbeantwoorde vraag achter. Wat gebeurt er in januari met dat andere goudhaantje Leon Bailey (19)? Sportief directeur Dimitri de Condé kondigde in onze donderdagkrant aan dat KRC alles in het werk zet om Bailey nog op zijn minst tot het einde van het seizoen te houden.



