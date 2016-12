Westerlo laat Manias terugkeren naar Griekenland

Door: redactie

Eersteklasser Westerlo heeft in onderling overleg het contract met Michalis Manias ontbonden waardoor de 26-jarige Griekse spits kan terugkeren naar zijn thuisland, zo maakte de club vandaag bekend.

Manias was begin juni de eerste zomertransfer van Westerlo en de van PAS Giannina overgekomen spits moest in de Kempen het vertrek van topschutter Frédéric Gounongbe helpen opvangen. Manias kon in zijn eerste buitenlandse avontuur echter nooit een basisplaats afdwingen in 't Kuipje en kwam er in veertien competitiewedstrijden niet verder dan twee doelpunten.