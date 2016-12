Dutoit trekt voor 3,5 jaar naar Oostende

William Dutoit. © photo news.

Wat al langer in de lucht hing, is nu ook officieel. William Dutoit verlaat Sint-Truiden en trekt naar KV Oostende. Bij de kustploeg ondertekende hij een contract voor 3,5 seizoenen.

De situatie van Dutoit bij STVV was de afgelopen maanden onhoudbaar geworden. De 28-jarige Fransman maakte zich onmogelijk in de kleedkamer door zijn ploegmakkers openlijk af te vallen. Oostende zorgt nu voor de reddingsboei. De kustploeg was al langer op zoek naar een nieuwe doelman door de blessure van Silvio Proto én de afwezigheid van Didier Ovono de komende weken tijdens de Afrika Cup.



Dutoit, die na de wedstrijd tegen Standard openlijk afscheid nam van het publiek op Stayen, trekt gratis naar de kust en zette zijn krabbel onder een contract van 3,5 seizoenen.



In 2014 dwong Dutoit met Sint-Truiden de promotie naar de eerste klasse af en hij werd er door de Truiense fans twee keer verkozen tot 'meest verdienstelijke speler'. Voor zijn komst naar Stayen speelde hij in de tweede klasse bij Boussu Dour en in eigen land bij Belfort en Vesoul.