Geen kerstfeestje, geen kapitein. Of hoe Trebel zijn aanvoerdersband kwijtspeelde

Stijn Joris

29/12/16 - 06u21

Ondanks zijn knappe goal kon er bij Adrien Trebel (25) dinsdag geen gebalde vuist af, laat staan een lach. Voor de partij tegen STVV speelde hij zijn kapiteinsband kwijt aan Scholz. Voor de meeste fans onverwacht, binnenskamers geen verrassing. Nadat Trebel vorige week zijn kat stuurde naar het kerstfeestje, greep Jankovic in.

Na 44 wedstrijden als aanvoerder van Standard speelde Adrien Trebel de band dinsdag kwijt en daar was hij duidelijk niet mee opgezet. De Fransman was op de Heizel nog de gelukkige die de beker in ontvangst mocht nemen. Dinsdag bombardeerde Aleksandar Jankovic Scholz definitief tot zijn nieuwe kapitein. Enigszins verrassend omwille van de timing, tegelijk een beslissing die al even in de lucht hing. Trebel is geen natuurlijke leider. In de kleedkamer van Standard verloor hij al eerder een deel van zijn geloofwaardigheid. Spelers als Goreux, Enoh en Scholz worden door de spelersgroep als de echte patrons aanzien.



