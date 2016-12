Club betaalt 3 miljoen voor 2 Colombianen

Tomas Taecke

29/12/16 - 06u10

Na voltreffers Carlos Bacca en José Izquierdo beproeft Club Brugge opnieuw zijn geluk in Colombia. Behoudens ongelukken komt de pijlsnelle rechtsachter Helibelton Palacios (23) volgende week de troepen versterken en haalt blauw-zwart in juni met Germán Mera (26) ook nog een opvolger voor Denswil.

Het Colombiaanse Deportivo Cali heeft al officieel afscheid genomen van zijn twee verdedigers, maar helemaal rond is de dubbele deal nog niet. Wél staat Club Brugge op het punt zich te versterken met een tandem die een groot aandeel had in de Colombiaanse landstitel van Cali in 2015 en - in het zog van voorgangers Bacca en Izquierdo - klaar is om de stap te zetten naar Europa. Club is met Cali in gesprek over de transfersom van Helibelton en Mera, die na Nieuwjaar nog medisch getest moeten worden. De Bruggelingen willen voor beide spelers samen tot 3 miljoen euro op tafel leggen. De Colombiaanse club wil wel het onderste uit de kan halen, mede doordat ze sinds 2011 grote renovatiewerken houden aan het stadion. Cali beweert 10% (bij Mera) en 15% (bij Helibelton) op de doorverkoop te ontvangen.



