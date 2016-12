Bagayoko riskeert 2 matchen schorsing, straf met uitstel voor Laifis

Door: redactie

28/12/16 - 13u03 Bron: Belga

video Het parket van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) heeft vandaag twee speeldagen schorsing en 600 euro boete gevorderd als minnelijke schikking voor STVV-verdediger Mamadou Bagayoko. Standard-verdediger Konstantinos Laifis kijkt aan tegen een geldstraf van 400 euro en één speeldag schorsing met uitstel.

Beide spelers werden dinsdagavond in de draw tussen STVV en Standard (2-2) op de 21e speeldag rechtstreeks uitgesloten door scheidsrechter Nicolas Laforge. Bagayoko kwam in de dertiende minuut te laat en ging vol op de enkel van Standard-speler Benito Raman staan. Het Bondsparket wil die overtreding, waarmee Ramans "fysieke integriteit in gevaar kwam", bestraffen met een schorsing in de verplaatsing naar Anderlecht (22 januari) en de thuismatch tegen KV Mechelen (25 januari) na de winterstop.



Laifis, die zich met een trap op de voet van STVV-spits Boli revancheerde nadat Boli de Cypriotische verdediger een tik in zijn gezicht had verkocht, komt ervan af met een voorwaardelijke schorsing en hoeft voorlopig geen matchen te missen.



Beide spelers kunnen ervoor kiezen de strafvordering niet te aanvaarden en moeten zich dan verantwoorden voor de Geschillencommissie.



Reviewcommissie laat niemand vervolgen

De Reviewcommissie van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) heeft vandaag vier fases geanalyseerd naar aanleiding van de 21e speeldag in de Jupiler Pro League, maar besliste op basis van de televisiebeelden om geen speler te laten vervolgen door het Bondsparket.



De Reviewcommissie nam van dinsdagavond in de tweede helft van STVV-Standard twee fases onder de loep waarin STVV-aanvoerder Steven De Petter betrokken was, maar vroeg het parket niet om over te gaan tot vervolging. In dezelfde match deelde STVV-spits Yohan Boli een slag uit in het gezicht van Standard-verdediger Konstantinos Laifis, maar die fase werd niet opnieuw geanalyseerd door de commissie.



Nog op dinsdag zette invaller bij AA Gent Louis Verstraete in de 79e minuut zijn studs op het voorbeen van Genk-aanvaller Leon Bailey, maar de jonge middenvelder van de Buffalo's moet geen schorsing vrezen. Ten slotte gaat ook Lukas Lerager van Zulte Waregem vrijuit. Zijn slag in het gezicht van Mechelen-doelman Colin Coosemans iets voor het uur in het doelpuntenloze gelijkspel wordt door de vingers gezien.