Karelis acht(!) maanden out met zware knieblessure

Nikos Karelis. © belga.

Zwaar verdict voor Nikos Karelis. De Griek is acht maanden buiten strijd met een knieblessure. Dat laat Racing Genk vandaag weten. Karelis kwam gisteren in de gewonnen topper tegen AA Gent (2-0) in een onschuldig duel ten val op zijn knie en moest van het veld geholpen worden. Na onderzoek blijkt dat de voorste kruisband van zijn linkerknie is afgescheurd. Karelis moet onder het mes. Zijn revalidatie zal zo'n acht maanden in beslag nemen.



Genk kocht de 17-voudig Griekse international in januari 2016 voor zo'n 2,5 miljoen euro weg bij Panathinaikos. In 52 duels voor de Limburgers kon hij 29 keer de netten bol zetten. Dit seizoen trof hij (in alle competities samen) al 18 keer raak.