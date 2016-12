Kortrijk gaat toch door met Belhocine

Door: redactie

28/12/16 - 07u56

Karim Belhocine. © photo news.

KV Kortrijk speelt op 21 januari de altijd geladen derby tegen Zulte Waregem met aan het roer... Karim Belhocine. De clubleiding behoudt ondanks de 0 op 18 het vertrouwen in de coach. "We haalden in de heenronde 24 punten, wat voor onze club op één keer na een record is", constateert algemeen manager Leterme. "Dan kan het toch niet dat de coach er in de terugronde niets meer van kan?" In die terugronde incasseerde KV Kortrijk zes nederlagen op rij, maar Leterme ziet voldoende redenen om Belhocine niet de zwartepiet toe te spelen. "Bij die matchen waren er vier tegen de top zes en maandag kon het na een duidelijke, niet-gefloten strafschop anders zijn gelopen. We moeten een grondige analyse maken, en er zijn veel werkpunten, maar we zijn niet van plan om Belhocine te slachtofferen."