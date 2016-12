Club onderhandelt met twee Colombianen

Tomas Taecke

28/12/16 - 06u04

Helibelton Palacios en Germán Mera. © kos.

Club Brugge staat op het punt om twee Colombiaanse spelers vast te leggen. Zowel Helibelton Palacios als Germán Mera hebben volgens de officiële kanalen van de club al hun handtekening onder een contract in Brugge geplaatst, maar zover is het volgens blauw-zwart nog niet. Club bevestigt dat de onderhandelingen lopen, maar van een definitief akkoord of medische testen is er op dit moment nog geen sprake. Als ze tekenen, zou dat voor drie jaar zijn. Palacios is een 23-jarige rechtsachter die al in januari zou aansluiten. De vleugelback was de jongste jaren een vaste waarde in de nationale jeugdelftallen en vierde eind 2015 zijn debuut voor de A-ploeg van Colombia tegen Argentinië. Zijn ploeggenoot Mera, een 26-jarige centrale verdediger, zou pas na dit seizoen naar Club verhuizen. Afwachten of ze straks daadwerkelijk in Jan Breydel spelen. Alles wijst er in elk geval op dat José Izquierdo er straks twee landgenoten bij zal krijgen.