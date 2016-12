Jankovic neemt Trebel kapiteinsband af en die is daar helemaal niet blij om

Stijn Joris

28/12/16 - 06u30

Opvallende beslissing. Aleksandar Jankovic veranderde vlak voor de winterstop van kapitein. Na 44 matchen als aanvoerder moest Adrien Trebel zijn band afstaan aan Alexander Scholz. Uit de kleedkamer komen al langer geluiden dat Trebel niet voor iedereen de échte aanvoerder is. Scholz profileerde zich steeds meer als patron en dus greep Jankovic in. "Ik weet dat jullie graag willen weten waarom Trebel niet langer kapitein is, maar ik vind het belangrijker waarom Scholz vanaf nu kapitein is. Hij is een voorbeeld voor iedereen, zowel op als naast het veld. Ik wou hem meer verantwoordelijkheid geven. Hoe Trebel daarop reageerde? Hij scoorde toch."



De reactie van Trebel na zijn goal sprak wel boekdelen. De Fransman juichte niet en keek venijnig richting bank. Ook na de match stoof hij zonder woorden de kleedkamer uit. Duidelijk in zijn eer gekrenkt. Scholz was trots op zijn promotie tot aanvoerder. "De trainer heeft het me de dag van de wedstrijd verteld. Ik ben trots. Ik was al eerder kapitein, maar vanaf nu definitief. Of Trebel daar wel mee opgezet is? Dat moet je aan hem vragen, maar dat doet er niet echt toe. Het team is het belangrijkste. Hij heeft op het veld zijn job gedaan."