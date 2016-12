"Ontslag Maes is belachelijk, maar het verrast mij niet want die twee van de 'Muppets' trekken alles naar zich toe"

Door: Glenn Bogaert

28/12/16 - 07u00

Bekijk meer video's van Stadion op nieuws.vtm.be

video Peter Maes die zijn C4 heeft gekregen bij RC Genk en werd vervangen door een nobele onbekende Nederlander. Ook Johan Boskamp vindt het maar niks. VTM voelde de vaste analist van 'Stadion' aan de tand, ook al was die eigenlijk al op vakantie vertrokken. En de Rotterdammer nam zoals gewoonlijk geen blad voor de mond. Het bestuur van RC Genk kreeg een serieuze veeg uit de pan van 'Bossie'.

"Het ontslag van Peter Maes is echt belachelijk. Wat ze zeggen, is dat die nieuwe trainer de jeugd moet inpassen en ga zo maar door. Als je gewoon even kijkt naar Bailey, Ndidi, Castagne en Heynen, dat zijn jongens van 20 jaar geloof ik. Als je die al ingepast hebt kan je er niet meer inzetten, denk ik. Het is gewoon belachelijk wat ze nu zeggen, maar voor mij komt het niet als een verrassing moet ik eerlijk zeggen. Die twee van de 'Muppets' trekken alles naar zich toe. Je ziet ook dat die voorzitter gewoon tam reageert, dit slaat echt nergens op." Patrick Janssens en Dimitri de Condé lijken de geviseerde figuren en met die voorzitter wordt natuurlijk verwezen naar Herbert Houben.



Balen als een stekker

Johan Boskamp had trouwens al contact met zijn vriend Peter Maes: "Hij baalde als een stekker. Peter hield wel rekening met een ontslag, maar verwachtte het niet meteen. Ik vind het zelf ook vreemd. Hij speelt de halve finale van de beker, is als eerste geplaatst voor de volgende ronde van de Europa League en zal zich waarschijnlijk ook als enige kwalificeren en dan word je gewoon op de keien gezet."