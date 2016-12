Ndidi bevestigt transfer naar Leicester: "Ik wil Maes echt bedanken"

© belga.

Zoals verwacht heeft Wilfred Ndidi zijn laatste wedstrijd voor Racing Genk gespeeld. De middenvelder vertrekt in de winterstop naar Engels landskampioen Leicester City. Na de gewonnen topper tegen AA Gent bedankte Ndidi uitvoerig de gisteren ontslagen Peter Maes.

"Ik wil Peter Maes echt bedanken", vertelde Ndidi voor de camera van Play Sports. "Het klopt dat dit mijn laatste wedstrijd was voor Racing Genk. Of ik nu emotioneel ben? Toch wel een beetje, ja. Vooral door de situatie rond Maes. Hij heeft me gemaakt tot de speler die ik nu ben. Ik heb mijn transfer aan hem te danken."



Mogelijk vertrekt met Leon Bailey ook een tweede goudhaantje. De Jamaicaan bleef vaag over zijn toekomst. "Eerlijk, ik weet niet wat er nu gaat gebeuren. We weten nog niet wat nu de volgende stap is. Dat moeten we nu bespreken met de staf en mijn manager. Ik wil bekijken wat de beste optie is voor mijn carrière."