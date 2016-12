Standard verspeelt in Hel van Stayen twee dure punten voor play-off 1 na ware spektakelmatch

Door: Glenn Bogaert

27/12/16 - 22u20

video De laatste match van 2016 was er eentje om in te kaderen en de afwezigen en zij die de zenuwslopende en entertainende pot tussen STVV en Standard niet gezien hebben, moeten we ongelijk geven. 2-2 werd het in een brandende Hel van Stayen. Standard kwam op voorsprong via een schitterende pegel van een nukkige Trebel, maar een veerkrachtige thuisploeg sloeg keihard terug. Eerst een knap schot van Ceballos voor de 1-1 en dan de 2-1 van de tot dan toe vooral grote kansen missende Boli. Vanop de stip sleepte Belfodil alsnog een draw uit de brand voor de Rouches, die met één schamel punt een slechte zaak doen met het oog op de strijd om play-off 1. STVV pakt 10 op 15.