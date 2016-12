Standard - Moeskroen wordt niet herspeeld

Door: redactie

27/12/16 - 19u22 Bron: Belga

© belga.

De wedstrijd Standard - Excel Moeskroen (2-1) van de veertiende speeldag in de Jupiler Pro League wordt niet herspeeld. Dat heeft het Belgisch Arbitragehof voor de Sport (BAS) beslist, dat melden de Rouches.

Moeskroen pleitte er vorige week donderdag bij het BAS voor om de wedstrijd te laten herspelen. In de wedstrijd van 6 november gaf scheidsrechter Joeri Van de Velde onterecht een tweede gele kaart aan Trezeguet. Van de Velde wees de Egyptische huurling van RSC Anderlecht aan als de schuldige voor een fout op Standard-middenvelder Ibrahima Cissé. De overtreding werd echter gemaakt door Luka Stojanovic. Trezeguet had vijf minuten voor zijn onterechte uitsluiting de aansluitingstreffer gescoord. Na de fout van Van de Velde en de uitsluiting van de Egyptenaar vormden de bezoekers geen echt gevaar meer in Luik.



De dag erna zette de KBVB de fout van de 45-jarige scheidsrechter al recht door de gele kaart van Trezeguet uit diens dossier te schrappen en over te hevelen naar het dossier van Stojanovic. Moeskroen legde een klacht neer bij het Bureau Arbitrage en wilde de wedstrijd laten herspelen. Het Bureau Arbitrage zag echter niet voldoende redenen voor een replay, dus trokken de Henegouwers naar het BAS. "Het BAS heeft de beslissing van het Bureau Arbitrage bevestigd en geeft aan dat er door de scheidsrechters geen enkele fout werd gemaakt bij de toepassing van de spelregels", zo klinkt het op de website van Standard. "De zaak wordt dus geseponeerd. De uitslag van de wedstrijd is zo definitief bevestigd."