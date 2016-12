Genk maakt indruk onder oog Stuivenberg, AA Gent blijft krasselen buitenshuis

© belga.

Racing Genk leek vandaag in niets op een ploeg in crisis. De Limburgers speelden onder het oog van nieuwbakken coach Stuivenberg AA Gent bijwijlen van het kastje naar de muur. Pozuelo en Karelis zorgden voor de eerste competitiezege sinds 19 november. De Buffalo's blijven achter met een dramatische 7 op 33 buitenshuis.

De twee hoofdrolspelers van de afgelopen dagen zaten met Albert Stuivenberg en Lovre Kalinic in de tribune. Stuivenberg werd vandaag voorgesteld als de opvolger van de gisteren ontslagen Peter Maes en zag hoe zijn toekomstige ploeg wel degelijk goed voetbal op de mat kan leggen. Met Pozuelo als draaischijf. De Spanjaard rondde een uitstekende combinatie feilloos af. Niet veel later beging Esiti een domme overtreding in de zestien, waarna Karelis Rinne vanop de stip de verkeerde kant uitstuurde. Kalinic mag er gerust op zijn: vanaf januari staat hij tussen de palen bij de Buffalo's. Vanhaezebrouck maakte zich kwaad en haalde voor de pauze Esiti naar de kant. Een publieke bolwassing.



Meteen na rust kreeg Racing Genk wel een serieuze domper te verwerken. Karelis viel ongelukkig op zijn linkerknie en moest de aftocht blazen. Niet dat het veel aan het spelbeeld veranderde. De kansen bleven voor de Limburgers. Buffel liet een prima kans op de 3-0 liggen. Vanhaezebrouck greep in en gooide met Verstraete en De Smet twee tieners in de ploeg. Schoofs en Taravel bleven verweesd achter op de bank. Van Der Bruggen zat zelfs in de tribune. Een nieuw statement van de Gentse coach. AA Gent sleepte zich naar het einde en moet met een 2 op 15 stilaan beginnen vrezen voor een plek in play-off 1.



