Gentse T2 Balette: "Geen volgevreten bende op het trainingsveld"

Jonas Van De Veire

27/12/16 - 11u06

© belga.

Mediastilte bij Hein Vanhaezebrouck. En dus voerde Peter Balette, vorig jaar nog assistent van Peter Maes bij Genk, gisteren het hoge woord bij AA Gent. Hét gespreksthema? Peter Maes.

t Was wennen op de Gentse persbabbel. Voor het eerst in drie seizoenen géén Hein Vanhaezebrouck aan het hoofd van de tafel, wel Peter Balette. "Een persoonlijke beslissing van Hein", verduidelijkt de assistent-trainer. "Hij gaat er later nog toelichting bij geven." Al kwam de keuze voor Balette eigenlijk niet eens ongelegen. Vorig seizoen werkte hij immers nog samen met Peter Maes bij Racing Genk. Het ontslag van zijn toenmalige hoofdcoach kwam voor Balette als een verrassing. "Het nieuws bereikte ons net voor de training. Iedereen, ook ik, was stomverbaasd. Er is de voorbije tijd veel gesproken over moeilijkheden tussen bepaalde personen. Maar dat Peter morgen (vandaag, red.) niet op de bank zal zitten, vind ik voor de persoon Peter Maes héél spijtig. Of het al dan niet terecht is, laat ik in het midden."



Balette, in het verleden zelf al eens hoofdtrainer ad interim, kan de gevolgen van het ontslag moeilijk inschatten. "Door de timing hebben we er bijna niet op ingespeeld. De coach heeft het wel even aangehaald tijdens zijn wedstrijdbespreking, maar meer aandacht hebben we er niet aan besteed. Niemand weet welk effect dit zal hebben op de wedstrijd. Ach, eerlijk gezegd denk ik er ook niet aan. Alle aandacht gaatmomenteel naar onze eigen club." Want bij Gent hebben ze zelf genoeg om over na te denken. Alleen met een zege in de Luminus Arena beëindigt Gent 2016 op een play-off 1-plek. "Binnen de top 6 staan zou mentaal een belangrijke rol spelen", weet Balette. "Ik heb het gevoel dat de hele spelersgroep perfect weet wat ons te doen staat. Dat voel en zie ik aan hun lichaamstaal."