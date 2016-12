Monumentale blunder Delac en sluwe Vossen redden kerstfeestje Club

Thomas Lissens

26/12/16 - 22u20

Het heeft flink wat meer moeite gekost dan gedacht, maar Club Brugge heeft ook zijn laatste wedstrijd van 2016 gewonnen. Club kwam al vroeg op achterstand tegen hekkensluiter Moeskroen en het had een monumentale blunder van Moeskroen-doelman Delac nodig om op gelijke hoogte te klimmen. Vossen zetten de scheve situatie met een echte spitsengoal nadien nog helemaal recht: 2-1. Blauw-zwart duikt als leider de winterstop in.

Blauw-zwarte kerstmutsen en een uitverkocht Jan Breydel: de Brugse fans waren klaar voor een ouderwets doelpuntenfestijn van hun club tegen de hekkensluiter. Maar dat liep toch even anders. Club begon wel gretig, maar het stond het na zeven minuten wel plots 0-1 in het krijt. Controleur Nkaka (ex-Club) schoof mee op naar voren en de jonge Belgische-Congolees kopte een puike voorzet van Trezeguet voorbij Butelle. De Franse doelman én Van Rhijn gingen niet helemaal vrijuit.



Club probeerde daarna te reageren, maar het voetbal van de landskampioen was te slordig. Preud'homme begon zich te ergeren en het Brugse publiek volgde dat voorbeeld. Dat Izquierdo op slag van rust een unieke kans op de gelijkmaker op Delac knalde, maakte de eerste helft er nog een tikkeltje pijnlijker op.



Meteen na rust moest Engels Nkaka op miraculeuze wijze van de 0-2 houden, maar daarna was het al Club wat de klok sloeg. Moeskroen hield lang stand, maar op het uur besloot Delac blauw-zwart een handje toe te steken. Hij greep schlemielig naast een vrije trap van Van Rhijn en de bal viel in doel. Tot overmaat van ramp voor de bezoekers zorgde Vossen, op assist van Van Rhijn, zeven minuten later nog voor de 2-1. Daar bleef het bij. Club gaat als leider en met een voorsprong van twee punten op Anderlecht het nieuwe jaar in.