Teodorczyk bezorgt Anderlecht op Mambourg vrolijk eindejaar

© belga.

We vallen in herhaling: Lukasz Teodorcyzk heeft Anderlecht nog maar eens naar de zege geloodst. De Pool was ook in Charleroi van goudwaarde. Met een goal en een assist bezorgde hij paars-wit een 0-2 zege. Teodorczyk neemt zo met Anderlecht revanche voor de bekeruitschakeling van begin deze maand.

René Weiler haalde opgelucht adem. Nuytinck raakte speelklaar en werd in de basis gedropt. Door de schorsing van Kara achterin geen overbodige luxe. Stanciu nam plaats op de bank, naast Deschacht. Bij Charleroi wilden ze maar wat graag een herhaling van de achtste finales van de Croky Cup. De Carolo's knikkerden toen Anderlecht na strafschoppen uit de beker. Teodorczyk was dan de enige die miste vanop de stip.

Pollet ging tegen zijn ex-ploeg op zoek naar een goal en was daar na twintig minuten bijzonder dicht bij. Oog in oog met Boeckx duwde Pollet onbegrijpelijk naast. Anderlecht had het niet onder de markt en was blij toen Nuytinck een bal op de lijn keerde. Op aanvallend vlak kwamen de Brusselaars niet verder dan wat schotjes vanop afstand.



Na rust ging Charleroi verder op zijn elan. Een knal van Tainmont spatte uiteen op de paal. Wat later werd diezelfde Tainmont neergehaald in de zestien door Nuytinck, maar scheidsrechter Vertenten weigerde om de bal op de stip te leggen. Discutabele beslissing, zonder meer. Charleroi morste met de kansen en kreeg - zoals het voetbalcliché luidt - het deksel op de neus. Op de counter duwde Teodorczyk de verlossende treffer voorbij Penneteau. In het slot nam Acheampong op aangeven van Teodorczyk alle twijfels weg. Een zege op een diefje, maar wel eentje die de eerste negen op negen van het seizoen oplevert.



Lees het verslag van onze man op Mambourg op HLN SPORT PLUS! Proef nu vier weken voor slechts twee euro.