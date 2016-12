Flauwe 'El Wasico' eindigt zoals die begon: 0-0

Door: redactie

De laatste match van het jaar voor de Wase ploegen is met een brilscore geëindigd. Beide ploegen begonnen gretig aan de match, maar waren te slordig om het verschil te kunnen maken. De laatste tien minuten werden vooral ontsierd met duwfouten en een klein opstootje.

Aan de start van de Wase derby zagen we twee felle ploegen. Het tempo was verschroeiend. Zowel Lokeren als Waasland-Beveren waren daar met maar één intentie: aanvallen! Langzaam maar zeker wist Lokeren de hoofdrol op te eisen en steeds meer druk te leggen bij het blauw-gele kamp. Straetman toonde zich bijzonder ijverig en kon wat kansen bij elkaar voetballen. Geen van die momenten werd verzilverd.



De bezoekers van hun kant konden slechts één keer echt op goal schieten. Na een hoekschop probeerde Camacho tot drie keer toe de bal in de netten te werken, maar dat lukte niet.



Na de rust waren de rollen omgekeerd en deze keer waren het de Beverse troepen die duidelijk de match domineerden. Gano en Schrijvers tekenden voor meerdere kansen, maar ook zij wisten de nul niet van het scorebord te halen.



De laatste tien minuten leverden weinig kansen en veel gele kaarten op. Dieptepunt was een uit de hand gelopen discussie tussen Copa en Gano die resulteerde in drie gele kaarten. Diezelfde Copa bleef wakker en schudde nog een belangrijke save uit de mouwen. Zo werd 0-0 de eindstand.



