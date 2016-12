Feestdagen in mineur voor KVO, dat thuis voor het eerst verliest

© belga.

KV Oostende heeft de kerstdagen duidelijk niet goed verteerd. De kustboys speelden een dramatische eerste helft en verloren uiteindelijk met 1-3 van een stug Eupen. Voor KV Oostende is het meteen de eerste thuisnederlaag van het seizoen. Eupen daarentegen boekte zijn tweede uitzege. De laatste uitzege dateerde van de 3de speeldag; toen gingen de Panda's in Westerlo winnen.

Over de eerste helft kunnen we kort zijn. Die was dramatisch. Beide ploegen stapelden de balverliezen op. De wedstrijd was nochtans fantastisch begonnen. Goudhaantje Onyekuru verzilverde een assist van Sylla. KV Oostende reageerde meteen, maar de Panda's kwamen met de schrik vrij. Daarna verwaterde de match helemaal. Vooral KV Oostende was de volledige eerste helft op zoek naar zichzelf. De beste kans was voor Cyriac, maar zijn rollertje vormde geen probleem voor doelman Niasse.



Oppassen voor counters

Ook het tweede bedrijf begon fantastisch voor de Panda's. Rozehnal schatte een teruggekopte bal van Dimata volledig fout in en Sylla profiteerde optimaal: 0-2. Daarna claimde zowel Eupen als KV Oostende een penalty, maar scheidsrechter Geldhof gebaarde telkens van krommenaas. KV Oostende kwam geleidelijk aan iets beter in de match en versierde enkele prima kansen, maar doelman Niasse behoedde zijn team meermaals voor de aansluitingstreffer. De kustboys moesten wel oppassen voor de snedige tegenprikken van Eupen, dat via Sylla en Onyekuru dicht bij een derde treffer kwam.



Parel Onyekuru

Toen Dimata op aangeven van invaller Pedersen de 1-2 in de hoek schoof, leek de wedstrijd in het voordeel van de thuisploeg te kantelen. Maar in de slotfase besliste de getalenteerde Onyekuru de match met een pegel in de bovenhoek. Voor Eupen was het de tweede zege tegen KV Oostende dit seizoen. De kustboys verloren voor het eerst in de Versluys Arena. Charleroi kan mits een zege tegen Anderlecht over KVO naar de vierde plaats springen.