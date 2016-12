Westerlo wint voor het eerst in twaalf wedstrijden en dompelt KV Kortrijk in diepe crisis

Manu Henry

26/12/16 - 16u20

© belga.

Op de ronduit erbarmelijke grasmat in't Kuipje heeft Westerlo op tweede kerstdag eindelijk nog eens kunnen zegevieren. De 'Kemphanen' wonnen met 4-1 van KV Kortrijk en geven zo de rode lantaarn door aan Moeskroen. 0/18 voor de Kortrijkzanen is de harde realiteit.

Rommens was met een treffer mee bepalend voor zijn team © belga.

Dat Westerlo al elf wedstrijden niet kon zegevieren was weinig van te merken vandaag in't Kuipje. De 'Kemphanen' schoten verschroeiend uit de startblokken en al na twee minuten was het raak. Ganvoula haalde verwoestend uit met links en het leer vloog enig mooi in de bovenhoek: 1-0. De bezoekers zetten al vlug orde op zaken: 1-1 nadat de verguisde Stijn De Smet vanop de stip toonde nog van waarde te zijn voor zijn team. Het eerste bedrijf leek op een gelijkspel af te stevenen, tot Ganvoula in de ultieme slotfase een tweede maal toesloeg: 2-1 en meteen was het rusten geblazen.



De Kortrijkzanen begonnen met nieuwe moed aan de tweede periode, maar op het uur zorgde Rommens na een lange rush en prima plaatsbal voor de ontnuchtering: 3-1. Luttele minuten voor affluiten werd de blamage voor KV Kortrijk compleet nadat ook Filip Daems zijn doelpunt nog meepikte.