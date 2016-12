Teodorczyk scoorde laatste Gouden Goal van 2016

Door: redactie

31/12/16 - 21u40

video Het Gala van de Gouden Schoen nadert met rasse schreden en dus is het drummen om nog in de ultieme selectie voor de Gouden Goal van het Jaar te geraken. Op de 21ste speeldag veroverde Lukasz Teodorczyk (Anderlecht) de allerlaatste Gouden Goal van 2016. De topschuttter in onze competitie haalde het voor Alejandro Pozuelo (Racing Genk) en Adrien Trebel (Standard). 'Teo' dingt ook mee naar de allerlaatste Gouden Goal van de Maand die we volgende week verkiezen. Herbekijk dankzij onze samenwerking met VTM Stadion de vijf genomineerde goals in bovenstaande video. De uitslag prijkt in onderstaande poll.