Wie scoorde Gouden Goal van 21ste speeldag?

Door: redactie

27/12/16 - 23u00

video Het Gala van de Gouden Schoen nadert met rasse schreden en dus wordt het drummen om nog in de ultieme selectie voor de Gouden Goal van het Jaar te geraken. Met de 21ste speeldag zijn we al aan de laatste Gouden Goal van dit jaar. De volgende vijf spelers kregen een nominatie van de jury: Henry Onyekuru (Eupen), Lukasz Teodorczyk (Anderlecht), Aristote Nkaka (Moeskroen), Alejandro Pozuelo (Racing Genk) en Adrien Trebel (Standard). Bekijk dankzij onze samenwerking met VTM Stadion de vijf genomineerde goals in bovenstaande video. Stem vervolgens voor zaterdagmiddag 31/12 (12u) op onderstaande poll.