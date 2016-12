AA Gent raast door: Vanhaezebrouck last mediastop in, De Witte noemt refs 'plechtige communicanten'

RUDY NUYENS

24/12/16 - 10u20

Hein Vanhaezebrouck in een pittig onderonsje met scheidsrechter Erik Lambrechts. © belga.

video AA Gent is niet van plan om de leiding van ref Erik Lambrechts in de match tegen Anderlecht blauwblauw te laten. Ivan De Witte zet de arbitrage op de agenda bij de Pro League, de club aanvaardt de schorsing van Hein Vanhaezebrouck niet en de Gentse coach zelf last even een mediastop in. De spanning loopt op voor het belangrijke duel dinsdag in Genk.

De leiding van scheidsrechter Erik Lambrechts in de topper tussen AA Gent en Anderlecht (2-3) bleef ook gisteren de gemoederen beroeren. Lambrechts gaf in de 36ste minuut rood aan Anderson Esiti, nadat die ongelukkig, maar ongewild Bram Nuytinck had geblesseerd. Verder in de wedstrijd onthield Lambrechts Anderlecht een penalty en gaf hij Gent wel een strafschop voor een denkbeeldige fout op Verstraete. Hein Vanhaezebrouck ging door het lint, werd naar de tribune verbannen en stuurde achteraf zijn kat naar de persconferentie.



Niets te weerhouden

Het bondsparket reageerde gisteren meteen. Over Esiti werd niet geoordeeld dat 'uitsluiting volstaat', maar dat 'er niets tegen de speler te weerhouden valt'. Met andere woorden: het bondsparket vindt dat de rode kaart niet had mogen worden gegeven aan de Nigeriaan. Het bondsparket eist wel een sanctie voor Hein Vanhaezebrouck: een schorsing van één week vanaf 19 januari en een boete van 400 euro. AA Gent tekent verzet aan tegen die sanctie, die zou inhouden dat Vanhaezebrouck geschorst zou zijn voor de thuismatch tegen Charleroi (20 januari) en de verplaatsing naar Lokeren (25 januari).



Plechtige communicanten

AA Gent vecht niet alleen de sanctie voor Vanhaezebrouck aan, voorzitter Ivan De Witte zet de arbitrage ook op de agenda van de volgende vergadering van de Pro League. "We moeten goed nadenken of we jonge gasten nog wel dit soort matchen willen laten fluiten", zegt De Witte. "Soms heb ik de indruk dat het plechtige communicanten zijn. We zitten met een duidelijk probleem van maturiteit bij onze scheidsrechters, maar ook de lijnrechters zijn een probleem. De linesman stond te kijken op de fase met Esiti, maar ondernam niets. Zo werd een wedstrijd van zeer hoog niveau naar de vaantjes gefloten. Lambrechts gaf ook nog een penalty die er geen was en liet wellicht na om er één te fluiten voor Anderlecht. Dat wijst op een gebrek aan maturiteit."



Boucaut

Twee maanden geleden wraakte Gent al scheidsrechter Boucaut, nadat die had nagelaten een strafschop te fluiten in Club Brugge - AA Gent. "Maar we gaan Lambrechts niet wraken", zegt Ivan De Witte. "We nemen hem niet kwalijk wat er gebeurd is. Het gaat ons om de totaliteit van de arbitrage, waarin we niet de begeleiding en de maturiteit zien die er zou moeten zijn. Lambrechts had niet de intentie om het niet goed te doen, maar hij heeft het niet goed gedaan."



Lees ook Razende Hein stuurt zijn kat en dus mag assistent het komen uitleggen

AA Gent weigert strafvoorstel voor Hein Vanhaezebrouck



Speel mee: de gouden 11 & win 25.000 euro cash! AA Gent-voorzitter Ivan De Witte: "Soms lijken de scheidsrechters plechtige communicanten." © belga.