Razende Hein stuurt zijn kat en dus mag assistent het komen uitleggen

Door: Glenn Bogaert, Mathieu Goedefroy

22/12/16 - 23u18

video Tijdens de match wist hij met veel brio de show te stelen, maar na affluiten geen spoor van Hein Vanhaezebrouck. De trainer van AA Gent kookte van woede na de rode kaart voor Anderson Esiti en werd in het slot ook nog naar de tribunes gestuurd door scheidsrechter Erik Lambrechts. En dus mocht assistent Peter Balette de honneurs waarnemen voor de camera. "Een leuke wedstrijd is vandaag ontkracht door een beslissing van de scheids", klonk het tijdens de persbabbel.

© belga.

Zou het een andere match geweest zijn zonder die rode kaart? "Wie gaat daar een antwoord op kunnen geven. alles wat ik zeg, is toch fout. 1-3 dat is het resultaat. Excuseer, ik ben de laatste goal nog vergeten. Dit is het resultaat van, ja van wat eigenlijk? Anderlecht heeft mooie goals gemaakt, dat kan. Maar één cruciale fase was bepalend en dat kunnen we niet onder stoelen of banken steken."



Borst vooruit

Al viel het ook op dat Gent weer makkelijk doelpunten slikte. "Ja de eerste goal was vermijdbaar. We kennen de capaciteiten van 'Teo' en het was ook een heel goeie flankvoorzet. Maar die goal had vermeden kunnen worden. We hebben het even moeilijk gehad, maar daarna hebben we onze borst opnieuw vooruit gestoken. Zelfs met 10 tegen 11 was er een duidelijke intentie en deden we het goed. Tot we opnieuw in de fout gingen. Wat kan je daarvan denken? Je bent uiteraard ontgoocheld. En toch heb je op de bank nog steeds het gevoel dat het kan. We hebben er alles aan gedaan om die 2-2 nog te maken. In voetbal weet je nooit. Zelfs met tien kan je iets doen."