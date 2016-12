Frank 'De Tank' Boeckx keept topmatch tegen ex-club: "Dat andere mensen niet in mij geloofden, is hun probleem"

Door: Glenn Bogaert

22/12/16 - 22u55

© belga.

Wat een schitterende partij heeft Frank Boeckx weer achter de rug. Nota bene tegen zijn ex-ploeg AA Gent hield de 30-jarige doelman zijn Anderlecht overeind. Twee keer pakte hij uit met een formidabele save. De 2-3 zege in de Ghelamco Arena is dus ook zijn verdienste. En of hij na afloop gelukkig was. Ook met de ontvangst die hij kreeg in Gent.

© photo news.

Eén keertje stond het geluk wel aan de zijde van Boeckx. Een glijpartij op een terugspeelbal en bijna kon Moses Simon profiteren. De snelle Nigeriaan knalde echter pardoes op de lat. Oef! Opluchting troef bij de doelman van paars-wit. "Dat was een beetje ongeluk, zoiets is natuurlijk nooit ingecalculeerd. Ik heb wel mijn werk gehad en uiteindelijk doet het deugd om hier te winnen."



Speciale match

Als doelman van Anderlecht in de Ghelamco Arena spelen, had de ex-goalie van AA Gent dat een paar jaar geleden durven denken of dromen? "Ik ben erin blijven geloven, als andere mensen dat niet doen, is dat hun probleem. Ik weet wat ik elke dag doe en niet moet doen. Dit is hoe dan ook een speciale match voor mij want ik woon hier. Heel veel vrienden van mij zijn supporter van AA Gent. Het was een blij weerzien met iedereen. Of het emotioneel was? Neen niet echt, maar ik heb er wel van genoten dat ze mijn naam nog scandeerden. Ik ben hier duidelijk niet vergeten en dat doet wel deugd."



Sneer naar Hein?

Vlak na het rustsignaal gingen de poppen aan het dansen met Bram Nuytinck en Kara als betrokken partijen. Daar had Boeckx zo zijn mening over "Iemand langs de kant was nogal veel 'boe' en 'bah' aan het roepen waardoor het publiek achter de ploeg ging staan. Dan ben je als tegenstander verplicht om te antwoorden met jouw spel. Dat hebben we goed gedaan. We zijn compact en gegroepeerd gebleven en konden op het juiste moment uitbreken. Datgene wat we wilden doen, is heel goed gelukt."