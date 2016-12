De Witte haalt uit: "Jammer dat zo'n mooie match naar de vaantjes gefloten wordt"

Door: Glenn Bogaert

22/12/16 - 21u30

video Een leuk match, helaas ontsierd door een veelbesproken rode kaart voor Anderson Esiti na een botsing met Bram Nuytinck. Scheidsrechter Erik Lambrechts twijfelde niet en stuurde de sterke Nigeriaan prompt van het veld. Hein Vanhaezebrouck reageerde woest en ook manager Michel Louwagie was tijdens de rust niet te spreken over de uitsluiting. En dan moest voorzitter Ivan De Witte nog komen. Ook die spaarde zijn kritiek aan het adres van de arbitrage niet.

De sterke man van AA Gent kon zijn ontgoocheling niet verbergen en haalde na de match stevig uit: "Dit is zeer zuur voor AA Gent na een bijzonder goeie match met veel grinta en inzet. Anderlecht was in de eerste vijf à tien minuten de betere ploeg. Daarna hebben wij de match in handen genomen en op heel dominante wijze de eerste helft afgewerkt. We hebben ook verdiend gescoord en dan is er een ongelukkige fase geweest waarbij de scheids heel duidelijk de mist is ingegaan. Het is heel spijtig dat zo'n mooie match, een echte topaffiche, een beetje naar de vaantjes gefloten wordt door de scheids."



Niet eerste keer

In de Ghelamco Arena voelen ze zich benadeeld en verwijzen ze naar eerdere dubieuze beslissingen die de club nekten: "Het is niet de eerste keer dit seizoen. De refs hebben er al een paar keer naast gezeten. Denk maar aan die fase met Boucaut in Brugge en de goal in Eupen die heel duidelijk over de lijn was. Er waren nog een paar andere fases ook. Ik denk dat AA Gent al een paar keer echt benadeeld is geweest door incompetente arbitrage."



Geen paniek of crisis

De hamvraag is of de ploeg van Ivan De Witte opnieuw stappen gaat ondernemen. "Dat is niet aan de orde. We moeten er nu eerst rustig over nadenken. We hebben al eens fel gereageerd na de match in Brugge, dat gaan we nu niet doen. Al gaan we toch een signaal sturen naar de scheidsrechterscommissie want we hebben echt nood aan betere arbitrage. Ik ben fier op de groep en heb dat ook gezegd in de kleedkamer. Ook onze trainer heeft een heel bemoedigende speech gegeven. Hein heeft gezegd dat hij heel fier was op de prestatie van de groep. Er is geen paniek en ook geen crisis, dit komt wel goed."