Anderlecht wint op een diefje dankzij 'Teo' en parel Chipciu, Gent lijdt eerste thuisnederlaag (2-3)

22/12/16 - 22u22

video Bijna negentig minuten lang voetballes krijgen, maar wel met de drie punten aan de haal gaan. Het geluk van de kampioen? Anderlecht flikte het vandaag in ieder geval wel in de Ghelamco Arena met dank aan een weergaloze treffer van Chipciu en de onvermijdelijke Teodorczyk die twee doelpunten voor zijn rekening nam. Milicevic had Gent nochtans op voorsprong gebracht, maar een efficiënt Anderlecht klaarde toch de klus, 2-3. Esiti moest al na 40 minuten gaan douchen na een (lichte) ingreep op Nuytinck. In de stand is Anderlecht derde op twee punten van leider Club Brugge, Gent werd door KV Mechelen dinsdag al uit de top 6 gegooid.

© belga.

Vanhaezebrouck kon geen beroep doen op Asare en hield Coulibaly op de bank waardoor Perbet in de ploeg kwam. Neto en Simon geraakten wel tijdig fit, Rinne stond in doel en ook Foket, Saief én Nielsen mochten starten. Bij de bezoekers was Chipciu verlost van zijn kwaaltjes en zette Weiler zowaar Stanciu op de bank. Ondanks de wissels was Gent heer en meester. Boeckx moest zijn kunnen tonen op een knal van Perbet en Simon trapte op de lat. Anderlecht geraakte niet uit de ontknelling en in minuut 25 was de verdiende 1-0 een feit. Milicevic knalde het leer via Nuytinck in doel. Lang konden de Buffalo's niet genieten, want 'Teo' sloeg toe. Bruno schilderde het kleinood op het hoofd van de Pool die binnenkopte. Het slotakkoord was voor ref Lambrechts die Esiti voor een ingreep op Nuytinck met rood naar de kleedkamer stuurde, een strenge beslissing.



Hetzelfde spelbeeld na de pauze met een dodelijk efficiënt Anderlecht. Boeckx duwde een poging van Gershon in extremis nog tegen de paal, aan de overkant strafte Teodorczyk een foutje van Nielsen genadeloos af, 1-2. De tank van de thuisploeg geraakte stilaan toch leeg en Chipciu dropte een bommetje. De Roemeen knalde het leer snoeihard in de winkelhaak. Paars-wit zegezeker, al eiste Lambrechts opnieuw een hoofdrol op. Na een zuivere schwalbe van Verstraete wees hij vreemd genoeg naar de stip. Milicevic poeierde de 2-3 eindstand in doel, want verder kwam Gent niet meer.



