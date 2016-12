Chipciu duidelijke winnaar Gouden Goal 20ste speeldag

Door: redactie

24/12/16 - 17u25

video Het Gala van de Gouden Schoen nadert met rasse schreden en dus wordt het drummen om nog in de ultieme selectie voor de Gouden Goal van het Jaar te geraken. Met de 20ste speeldag waren we al aan de voorlaatste Gouden Goal van dit jaar. Chipciu (Anderlecht) haalde veruit de meeste stemmen binnen dankzij zijn heerlijke krul in de verste kruising in de topper op AA Gent. Herbekijk dankzij onze samenwerking met VTM Stadion de vijf genomineerde goals in bovenstaande video. De uitslag prijkt in onderstaande poll. Kijk dinsdagavond zeker naar Stadion, want daarin worden de genomineerde goals van de laatste Gouden Goal van dit jaar getoond.

De Gouden Goal van de week dingt telkens mee naar de titel van Gouden Goal van de Maand. Op het Gala van de Gouden Schoen wordt dan de ultieme Gouden Goal van het Jaar bekendgemaakt. Voortaan verkiezen we de Gouden Goal met een 'open' poll: iedereen kan stemmen, registratie is niet meer nodig. Lees ook

Speel mee: de gouden 11 & win 25.000 euro cash! Wie scoorde de Gouden Goal van speeldag 20? Lees ook Wie scoorde Gouden Goal van 20ste speeldag?