Wie scoorde Gouden Goal van 20ste speeldag?

Door: redactie

22/12/16 - 23u00

video Het Gala van de Gouden Schoen nadert met rasse schreden en dus wordt het drummen om nog in de ultieme selectie voor de Gouden Goal van het Jaar te geraken. Met de 20ste speeldag zijn we al aan de voorlaatste Gouden Goal van dit jaar. Deze spelers verdienden een nominatie: Cerigioni (Waaasland-Beveren), El Ghanassy (Oostende) en Vormer en Izquierdo (Club Brugge) en Chipciu (Anderlecht). Bekijk dankzij onze samenwerking met VTM Stadion de vijf genomineerde goals in bovenstaande video en stem voor zaterdag 12u op onderstaande poll.

De vijf genomineerde goals:

Cerigioni, de 3-1 in Waasland-Beveren - STVV

Waasland-Beveren won voor het eerst onder Janevski. Cerigioni nam met een geweldige pegel de laatste twijfels weg.



El Ghanassy, de 0-2 in Kortrijk-Oostende

KV Oostende won vlot op Kortrijk en de 0-2 mocht er zeker zijn. De ingevallen El Ghanassy zette een prima actie op en schoot hard raak.



Vormer, de 1-1 in Eupen-Club Brugge

Club Brugge kwam al snel op achterstand, maar reageerde gevat en na een prima combinatie maakte Club gelijk. Vossen legde perfect af voor Vormer, die met een droge knal raak trof.



Izquierdo, de 1-4 in Eupen-Club Brugge

Of Vossen echt een assist wilde geven, wilde hij niet bevestigen of ontkennen. De manier waarop Izquierdo het 'voorzet-schot' in doel verlengde, was wel heel fraai.



Chipciu, de 1-3 in AA Gent-Anderlecht

Misschien wel de topfavoriet van deze Gouden Goal, want de Roemeen Chipciu joeg de bal wel heel knap in de verste bovenhoek.